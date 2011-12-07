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Музей изобразительных искусств РТ ввел скидки для вакцинированных посетителей

Цена входа в главное здание для привитых граждан будет снижена вдвое.

Государственный музей изобразительных искусств РТ ввёл специальные льготы на билеты для привитых от коронавируса граждан, сообщила пресс-служба музея.

Теперь вакцинированным гражданам посетить главное здание музея можно за 150 рублей, вместо привычных 300. Стоимость билета для привитых посетителей будет снижена и в Национальную галерею «Хазине» - 130 рублей. В галерею современного искусства, где сейчас на всех трех этажах проходит юбилейная выставка Шамиля Шайдуллина, билет будет стоить 200 руб.

Льготный тариф действителен при предъявлении сертификата о вакцинации. Даты посещения музея по сниженным ценам не ограничены. 

КВ
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