Ильсур Метшин встретился с казанскими блогерами

Мэр Казани Ильсур Метшин провел для столичных блогеров экскурсию по набережной Нижнего Кабана. Градоначальник показал и рассказал о том, как ведется вторая очередь реконструкции набережной озера Нижний Кабан.

В частности, на этом объекте построят фитоочистные каскады, появятся зона барбекю, спортивные сооружения, откроется школа гребных видов спорта и многое другое.

Также мэр сообщил, что планируется реконструировать автомобильный мост по улице Назарбаева, который после проведенных работ станет шире. Вторая очередь реконструкции должна быть завершена к сентябрю 2020 года, сообщается на сайте мэрии Казани.