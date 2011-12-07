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«Парковка для покупательниц» у казанского ТЦ прекратила свое существование

Разметку закрасили после вмешательства республиканской прокуратуры.

«Парковка для покупательниц» у казанского ТЦ прекратила своё существование. Разметку закрасили в четверг днём после вмешательства республиканской прокуратуры.

Пресс-служба ведомства сообщает, что по итогам проверки, проведённой прокуратурой Вахитовского района Казани, в адрес генерального директора ЦУМа вынесено представление об устранении выявленных нарушений.

«Организация специальных парковочных мест для женщин является неправомерной и содержит элементы дискриминации водителей по половому признаку», — уточнили в пресс-службе.

Размер парковочных мест составлял 4,4 метра, что противоречит требованиям государственных стандартов.

КВ
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