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Второй дом в ЖК «Молодежный» намерены сдать в августе

Работы на объекте были возобновлены осенью 2018 года.

Один из долгостроев Казани — второй дом в ЖК «Молодёжный» намерены сдать в августе, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Квартиры будут переданы собственникам с черновой отделкой.

В ходе выездного совещания дольщики, представитель строительной компании и первый заместитель руководителя Исполкома города Азат Нигматзянов обсудили сроки получения акта допуска по электрике, установки индивидуального теплового пункта и монтажа лифтов.

Напомним, что возведение ЖК «Молодёжный» началось в первой половине 2010-х годов, после чего застройщик обанкротился. Работы на объекте были возобновлены лишь осенью 2018 года.

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