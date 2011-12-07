Второй дом в ЖК «Молодежный» намерены сдать в августе

Один из долгостроев Казани — второй дом в ЖК «Молодёжный» намерены сдать в августе, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Квартиры будут переданы собственникам с черновой отделкой.

В ходе выездного совещания дольщики, представитель строительной компании и первый заместитель руководителя Исполкома города Азат Нигматзянов обсудили сроки получения акта допуска по электрике, установки индивидуального теплового пункта и монтажа лифтов.

Напомним, что возведение ЖК «Молодёжный» началось в первой половине 2010-х годов, после чего застройщик обанкротился. Работы на объекте были возобновлены лишь осенью 2018 года.