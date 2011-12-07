С казанских улиц вывезено более 9 тысяч тонн снега

За минувшие сутки с казанских улиц вывезли более 9 тысяч тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. На улицах было задействовано 368 дорожных рабочих и 591 единица спецтехники. Дороги обработали посредством 642 тонн противогололедных материалов.

Днём 7 января в город выйдут более 300 единиц техники и 321 рабочий. Запланировано очистить от снега такие улицы, как: Баумана, Беломорская, Большая, Бондаренко, Волгоградская, Габишева, Груздева, Закиева, Карбышева, Габдуллы Кариева, Коллективная, Короленко, Курская, Ломжинская, Меридианная, Новаторов, Павлова, Парковая, Приволжская, Сибгата Хакима и ряд других.