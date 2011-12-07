Из Казани в Гаврилково возобновят движение автобусов с 8 мая

С 8 мая из Казани в дачный поселок Гаврилкино возобновится движение автобусов, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

«Автобус начнет курсировать по многочисленным просьбам горожан», — уточнили в ведомстве.

Автобус в Гаврилкино будет курсировать ежедневно в 8.00 и в 16.00 от остановки «Московский рынок» по ул. Волгоградская. В обратном направлении автобус будет отправляться в 9.30 и в 17.30.

Каждый пассажир должен получить цифровой пропуск с «ЦЕЛЬЮ 6» — «выезд на дачу».