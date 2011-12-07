В Казани 5 тыс. полицейских вышли следить за соблюдением режима самоизоляции

5 тыс. казанских полицейских вышли на улицы вечером 6 мая, чтобы следить за тем, как жители столицы РТ соблюдают режим самоизоляции, сообщает «Бизнес-онлайн».

По информации источника издания, начальник городского УМВД Александр Мищихин вывел на улицы весь гарнизон казанской полиции, включая майоров и подполковников, из-за того, что индекс самоизоляции в городе упал до 1,3 баллов.

Полиция проверила около 2,2 тыс. граждан, из которых 250 получили протокол о нарушении режима самоизоляции. Проверки проводились на ул. Баумана и на прилегающих к ней улицах, в парках им. Горького и Урицкого, на территории около стадиона «Ак Барс Арена», на ул. Гаврилова и на озере Лебяжье.