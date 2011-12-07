В ЖК «Салават Купере» назовут улицу в честь генерала Махмута Гареева

В казанском ЖК «Салават Купере» появится улица имени советского и российского генерала Махмута Гареева. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Махмут Ахметович не просто великий человек, он легенда, прошедший не одну войну, а целых 6 различных военных конфликтов. Он был самым пожилым в истории СССР генералом.

Новая улица появится рядом с другими, названными в честь выдающихся деятелей культуры Татарстана.