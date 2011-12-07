В ЖК «Салават Купере» назовут улицу в честь генерала Махмута Гареева

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В казанском ЖК «Салават Купере» появится улица имени советского и российского генерала Махмута Гареева. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Махмут Ахметович не просто великий человек, он легенда, прошедший не одну войну, а целых 6 различных военных конфликтов. Он был самым пожилым в истории СССР генералом.
Новая улица появится рядом с другими, названными в честь выдающихся деятелей культуры Татарстана.