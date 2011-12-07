В Казани волонтеров акции «Дорога жизни» наградили за помощь нуждающимся во время пандемии коронавируса, сообщает ИА «Татар-информ».

С 1 апреля, с момента введения в стране режима самоизоляции, волонтеры акции занимались доставкой горячего питания нуждающимся жителям столицы РТ: инвалидам-колясочникам, глухим, незрячим, людям с диагнозом ДЦП, одиноким пенсионерам, малоимущим многодетным семьям, иностранным студентам и ветеранам ВОВ.

Помимо ланч-боксов волонтеры доставляли маски и медицинские лекарства, по мере необходимости.

Награждение прошло в мечети «Ярдэм». Все волонтеры акции получили благодарственные письма.