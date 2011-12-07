Этим Летом у Казанки появится питомник растений, занесенных в красную книгу. Инициативу, поступившую от руководителя республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева, поддержали в мэрии столицы РТ.

По словам руководителя творческой группы мэрии города Дарьи Толовенковой, сейчас специалисты Комитета внешнего благоустройства готовят вместе с Мухачевым станцию для постоянного выращивания редких растений на Казанке для последующей пересадки их в места, где это требуется по экологическим рекомендациям. Питомник будет создан в низине за санаторием «Ливадия».

Толовенкова отметила, что ранее в Казани вместе с экологом уже проходила акция по пересадке репродуцентов из «Русско-Немецкой Швейцарии» на Лебяжье. «Эта история чуть ли не единственная в России за последние 30 лет», — сказала она.