Жильцам домов Московского района Казани посоветовали запастись водой

9 июня в 9:00 в домах Московского района Казани отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что отключение проводится из-за работ по подключению двух водопроводов по улице Тунакова, 41.

Включат воду на следующее утро в 4:00. В МУП «Водоканал» попросили заранее запастись водой казанцев, проживающих по улицам: Волгоградская, проспект Ибрагимова, Тунакова и Фурманова

По заявкам местных жителей будет организован подвоз автоцистерн с водой. В диспетчерскую службу можно обращаться по телефону: +7(843)231-62-60.