Общественность России просила присвоить Казани звание «Города трудовой доблести»

Присвоить звание «Города трудовой доблести» Казани просили около 2,5 млн человек. Об этом сообщила замглавы исполкома Казани Людмила Андреева.

«Когда мы узнали о том, что проект в Госдуму внесен, всколыхнулась новая волна поддержки этой инициативы. В наш адрес поступило более 30 коллективных обращений, со всей России нам писали волонтеры. В общей сложности было более 2,5 млн сообщений», — сказала Андреева.

Напомним, указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“» 2 июля подписал президент РФ Владимир Путин. Казань вошла в число 20 городов, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Документы и исторические справки о трудовом героизме казанцев подготовили Институт истории им. Ш. Марджани совместно с мэрией столицы РТ.