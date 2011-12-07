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В Казани на БКК трамвайные пути на втором этапе уложены на 70%

Работы на участке более 1,2 км ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

В Казани на БКК на 70% завершены работы по укладке трамвайных путей в рамках второго этапа, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

Работы ведутся на участке более 1,2 км от ул. Борисовская до ул. Техническая.

«Забетонировано пролетное строение моста через Монастырскую протоку правой проезжей части автодороги. Между первой и третьей подпорными стенами началась засыпка песчаным грунтом для формирования насыпи подходов к мосту и дорожного полотна», — уточняется в сообщении ведомства.

Помимо этого, на прошлой неделе было установлено 300 погонных метров труб для ливневки, устроено 1,2 тыс кв.м земленого полотна,  на площади около 2,7 тыс. кв. м рабочие уложили асфальт. Также продолжаются работы по устройству тротуаров и установке бортового камня.

Кроме того, в рамках второго этапа с территории стройки вывезли примерно 1,7 тыс. тонн строительного мусора и грунта.

Напомним, строительство Большого Казанского кольца ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». В рамках второго этапа планируется переустроить коммуникации, установить ливневую канализацию и очистные сооружения, а также подпорные стены, светофоры и освещение. Кроме того, планируется уложить трамвайные пути через Монастырскую протоку.

КВ
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