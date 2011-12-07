На Баумана установили стелу с обратным отсчетом до начала игр Специальной Олимпиады-2022

В центре Казани начался отчет до старта Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая пройдет в городе в следующем году.

«До начала Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая впервые пройдет в нашей стране, осталось ровно 200 дней. Такое событие проводится не в целях промоушена, а для того, что привлечь внимание к проблеме людей с особенностями интеллектуального развития», — подчеркнул глава Минспорта РТ Владимир Леонов.

По его словам, осенью в столице республики будет введен в эксплуатацию новый биатлонный комплекс. В нем будет проводиться часть соревнований.

Всего в программе игр примут участие две тысячи атлетов из 100 стран. Они посоревнуются в горнолыжном спорте, сноуборде, флорболе, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке и беге на снегоступах. Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января 2022 года.