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Строительство комплекса на месте комбината «Здоровье» в Казани может завершится в 2020 году

Камиль Исхаков пояснил, что точной даты нет в связи с нерешенными финансовыми вопросами.

Помощник президента РТ Камиль Исхаков заявил, что строительство нового многофункционального комплекса на месте комбината «Здоровье» в Казани завершится до конца текущего года. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Исхаков пояснил, что точной даты нет в связи с нерешенными финансовыми вопросами. Он надеется, что к концу текущего года строительство будет завершено.

Здание площадью 46 тыс. кв. м будет находиться по улице Право-Булачная, 51. Парковка будет расположена под комплексом. На ней смогут разместиться до 370 автомобилей.

Застройщиком проекта выступает ООО «Евростройхолдинг+». 

КВ
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