Зачем мегаполису генплан?

Генеральный план всегда вызывал множество вопросов. В ходе лекции были развеяны многие укоренившиеся типичные заблуждения, касающиеся градорегулирования. По словам молодого архитектора, генплан - это не конституция города и не подробная программа инфраструктурного развития. Это всего лишь образ будущего. В любом случае город будет жить по своим законам. Генплан - скорее долгосрочная перспектива развития поселения. Этот документ представляет собой картину возможного завтра, но никак не гарантирует, что город перейдет из своего нынешнего состояния в запечатленный на бумаге вариант. Предсказать и продумать все до мелочей просто невозможно. Каждый период времени вносит свои коррективы. Лектор привел в пример проведение Универсиады-2013 в столице Татарстана, для которой в городе было возведено множество незапланированных ранее спортивных объектов.Упомянув о публичных слушаниях по Генеральному плану Казани, прошедших в начале лета 2018 года, магистр выразил удивление, что никто из участников тех слушаний не поинтересовался запланированными объемами жилья или количеством рабочих мест в том или ином районе. Отдельное внимание Максим Гостев уделил переходу крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления развития города. На расширенном заседании Президиума Государственного Совета, состоявшемся 23 ноября 2018 года, Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по этому вопросу, а 1 марта 2019 года запланирован доклад по теме. Основная задача - сокращение сроков градостроительной подготовки строительства. «Что нас ждет? Увидим 1 марта», - пообещал спикер.В любом случае система градорегулирования в России требует пересмотра и модернизации, считает Максим Гостев. По его словам, наша страна - это terra incognita, никто не знает, что где происходит, и города не исключение. Рыночная экономика диктует свои правила, но люди никогда не перестанут нуждаться в комфортных условиях жизни.В конце лекции Гостев предложил слушателям задать вопросы. Особенно волнующей оказалась тема взаимосвязи генерального плана и городского бюджета. По словам лектора, на реализацию нового Генерального плана Казани на 2018 - 2035 годы потребуется 1,6 трлн рублей. Горожанам обещано увеличение территорий зеленых зон, количества школ, детских садов, объектов культуры и торговли, продолжение строительства метрополитена и многое другое.Кстати, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ генплан муниципального образования является одним из основных документов территориального планирования.