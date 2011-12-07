В центре Казани благоустроят 15 придомовых территорий

В текущем году в рамках проекта «Наш двор» в «Старом городе» Казани благоустроят 15 придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, благоустройство дворов коснётся четырех домов по улице Г. Камала, пяти – по улице Татарстан и шести – по улице Тинчурина.

Кроме того, в Казани планируется отремонтировать 19 подъездов жилых домов, начать капитальный ремонт на объекте культурного наследия, расположенного по ул. Татарстан, 3/2, а также в четырех многоэтажках на улицах: Нариманова, 66а; Тинчурина, 23; Меховщиков, 3 и Меховщиков, 4а.

Сообщается, что за прошлый год у десяти домов, вошедших в программу «Наш двор» отремонтировали асфальтовое покрытие, снесли и обрезали зеленые насаждения, а также установили контейнерные площадки, детские игровые комплексы и уличное освещение.