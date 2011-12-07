Торгово-развлекательные комплексы Татарстана могут не работать до середины лета

Казанские торговые центры вернутся к работе в обычном режиме не ранее 15 июля текущего года. Об этом рассказал информационный сайт Inkazan со ссылкой на неизвестный источник в дирекции одной из сетей общественного питания, чьи предприятия имеются и в крупных ТЦ столицы РТ.

Согласно утверждению собеседника, Роспотребнадзор выдал «примерный план открытий» городских моллов, где и сообщается эта дата.

В управлении Роспотребнадзора по РТ не удостоверили и не опровергли данные сведения, заявив, что соответствующие предложения будут адресованы правительству республики, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса.