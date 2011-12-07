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В Казани на строительство второй очереди набережной Кабана потратят более 550 млн рублей

На эти деньги планируется установить освещение, демонтировать асфальт, озеленить территорию и построить футбольное поле.

Власти РТ потратят на строительство второй очереди набережной кабана 550,6 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГИСУ Татарстана. На набережной озера Нижний Кабан со стороны ул. Марджани, Хади Такташ и Салимжанова планируют демонтировать существующий асфальт, осуществить архитектурно-строительные решения, установить освещение, озеленить территорию, построить футбольное поле и многое другое.

Аукцион пройдет с 7 по 18 мая. Сроки окончания работ — 31 декабря текущего года.

Напомним, вторую очередь набережной Кабана планируют открыть 25 мая. Основные работы по благоустройству участка завершатся к концу августа.

КВ
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