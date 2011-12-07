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Депутаты Казгордумы опубликовали декларации о доходах за 2020 год

По сравнению с 2019 годом доход казанских народных избранников вырос в два раза.

Депутаты Казгордумы опубликовали декларации о доходах за 2020 год. Согласно документу, 48 народных избранников в прошлом году заработали свыше 633 млн рублей, что почти в два раза превышает их совокупный заработок в 2019 году - более 338 млн рублей. 

Однако доходы депутатов в 2020 году оказались ниже показателей 2018 года, когда они заработали более 760 млн рублей. Жены народных избранников задекларировали за прошлый год свыше 221 млн рублей. В документе также указаны несовершеннолетние дети, которые получили в прошлом году 2 млн рублей.

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