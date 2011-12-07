Мэр Казани в 2020 году заработал 6,5 млн рублей

Мэр Казани Ильсур Метшин в 2020 году заработал 6,5 млн рублей - информация об этом опубликована в ежегодных декларациях. По сравнению с 2019 годом его доход увеличился почти на миллион рублей.

Метшин владеет квартирой площадью свыше 272 квадратных метров и домом площадь более 174 квадратных метров. Также у него есть земельный участок площадью более 16 тысяч квадратных метров. Кроме того, мэр Казани владеет частью участка под многоквартирным домом в 23,5 тысячи квадратных метров и гаражом. В собственности у градоначальника три автомобиля, в числе которых ГАЗ 24 и ГАЗ 69.

В пользовании у мэра Казани дом площадью более 558 квадратных метров, треть доли в котором принадлежит его жене Гульнаре. Супруга также владеет третью участка в 1,5 тысячи квадратных метров, на нее зарегистрирован Volkswagen Beetle. Гульнара Метшина задекларировала за 2020 год 53,59 млн рублей дохода, что почти в шесть раз меньше ее показателей в 2019 году, когда она заработала 305 млн рублей.