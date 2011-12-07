С 8 по 10 мая в Казани будет ограничено движение

В Казани в период с 8 по 10 мая будет ограничено движение по некоторым дорогам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 16.30 8 мая и до 08.00 10 мая будут заблокированы: площадь Тысячелетия, в том числе улица Баумана от Профсоюзной до Батурина, Кремлевская набережная, улица Декабристов от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима и от Комсомольской до площади Тысячелетия (это ограничение продлится до 22.00 9 мая).

Также в период с 8 по 10 мая будут перекрыты улица Ташаяк от Московской до площади Тысячелетия, Право-Булачная и Лево-Булачная от площади Тысячелетия до улицы Чернышевского (до 22.00 9 мая) и проезд между цирком и Центральным стадионом.

С 18.00 8 мая и до 3.00 10 мая будет закрыта улица Бондаренко (от Ямашева до Чуйкова) и Волгоградская от Бондаренко до Короленко. 9 Мая будет перекрыта улица Сибгата Хакима с 21.00 до 23.00.