Минтранс России рекомендовал с 15 июля возобновить заграничные авиарейсы

Министерство транспорта России предложило возобновить с 15 июля международные авиарейсы из ряда крупных городов страны.

Казань также вошла в список рекомендованных городов. Международный аэропорт «Казань» сможет начать отправку регулярных рейсов в страны зарубежья. Это те страны, где нормализовалась эпидемиологическая ситуация: в первую очередь, государства Евросоюза, а также Юго-Восточной Азии, в Карибском регионе – Куба и Доминиканская Республика, сообщает подробности портал TourDom.ru.