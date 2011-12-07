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Минтранс России рекомендовал с 15 июля возобновить заграничные авиарейсы

Казань вошла в список рекомендованных городов.

Министерство транспорта России предложило возобновить с 15 июля международные авиарейсы из ряда крупных городов страны.

Казань также вошла в список рекомендованных городов. Международный аэропорт «Казань» сможет начать отправку регулярных рейсов в страны зарубежья. Это те страны, где нормализовалась эпидемиологическая ситуация: в первую очередь, государства Евросоюза, а также Юго-Восточной Азии, в Карибском регионе – Куба и Доминиканская Республика, сообщает подробности портал TourDom.ru.

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