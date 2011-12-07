В Казани с 9 по 11 июня пройдёт конкурс «Проектный руководитель-2021»

В Казани 8 июня состоится пресс-конференция перед открытием всероссийского конкурса «Проектный руководитель-2021». Конкурс организован при поддержке Правительства РТ и Пезидента РТ, АНО «Агентство развития проектного управления», Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» и Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Пресс-конференция пройдёт в ИА «Татар-информ» в 15:00.

Спикеры раскроют такие темы, как: тенденции развития проектного управления в России в госсекторе; проектное руководство в Татарстане на примере МинЦифры РТ; условия конкурса «Проектного руководителя — 2021» и др.

На пресс-конференции примут участие председатель организационного комитета Наталья Гаркуша, президент Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», председатель жюри Александр Товб, и заместитель руководителя государственного казенного учреждения «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» Константин Черников.

Сам всероссийский конкурс «Проектный руководитель — 2021» состоится с 9 по 11 июня.

Онлайн-трансляцию пресс-конференции можно посмотреть на сайте ИА «Татар-информ».