Концепция развития правого берега Казанки будет вынесена на общественное обсуждение

Концепцию развития правого берега Казанки нужно вынести на общественное обсуждение. Такую позицию высказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Сегодня в Казанской Ратуше представили лучшие проекты международного архитектурного конкурса на развитие территории правого берега реки Казанки. Всего из 188 заявок, поступивших из 44 стран мира, было отобрано и презентовано шесть проектов.

«Такого участка больше у нас нет. И от того, как мы сформируем эту территорию, будет многое зависеть. Проведение конкурса — это правильное решение, для нас это хорошая школа. Конкурс — это некий фундамент, и все получат новые знания, новое видение территории», — процитировали Рустама Минниханова в пресс-службе мэрии Казани.

Руководитель республики отметил, что все представленные проекты ему понравились. «Надеюсь, на базе проведенной работы сформируем окончательный облик. Это должно обсуждаться публично», — заключил Президент РТ.