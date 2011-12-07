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Концепция развития правого берега Казанки будет вынесена на общественное обсуждение

Всего из 188 заявок, поступивших из 44 стран мира, было отобрано шесть проектов.

Концепцию развития правого берега Казанки нужно вынести на общественное обсуждение. Такую позицию высказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Сегодня в Казанской Ратуше представили лучшие проекты международного архитектурного конкурса на развитие территории правого берега реки Казанки. Всего из 188 заявок, поступивших из 44 стран мира, было отобрано и презентовано шесть проектов.

«Такого участка больше у нас нет. И от того, как мы сформируем эту территорию, будет многое зависеть. Проведение конкурса — это правильное решение, для нас это хорошая школа. Конкурс — это некий фундамент, и все получат новые знания, новое видение территории», — процитировали Рустама Минниханова в пресс-службе мэрии Казани.

Руководитель республики отметил, что все представленные проекты ему понравились. «Надеюсь, на базе проведенной работы сформируем окончательный облик. Это должно обсуждаться публично», — заключил Президент РТ. 

КВ
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