В управлении образования Казани объяснили, почему будущих первоклассников не могут взять в лицей №182

Жители казанского ЖК Салават Купере пожаловались на отказ руководства лицея № 182 принимать их детей в первый класс. Ситуацию прокомментировали в городском управлении образования, сообщает «Татарстан-24».

Родители будущих первоклашек возмутились условиями приема детей в учебное заведение. Они рассказали, что, несмотря на прописку, администрация учреждения отдает предпочтение тем семьям, чьи старшие дети уже учатся у них. При этом другой ближайший лицей находится в 15 километрах от их места проживания.

В управлении образования пояснили, что прежде, согласно закону, администрация лицея должна принять заявления от тех родителей, чьи дети уже учатся в этой школе, чтобы родственники могли учиться вместе.

Всего в следующем учебном году в лицее будет открыто шесть первых классов по 36 человек. Открыть больше не получится в виду отсутствия мощности помещений учреждения.

Также в этом году в Салават Купере откроются две новые школы: лицей № 188 и гимназия № 189.