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Капитальный ремонт пятиэтажки на Мавлютова завершен на 85%

В настоящий момент идут работы по электрике и ремонту подъездов.

Председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов рассказал о текущих работах в доме на Мавлютова, 28. С жильцами пятиэтажки пообщался первый замглавы МО Казани Денис Калинкин, сказано на портале мэрии города. 

По информации пресс-службы исполкома, в доме 1970 года постройки сейчас проживает 273 человека. Ремонт его начался в июле текущего года. За это время там смонтировали отопление и все узлы регулирования, а также отремонтировали подвал и крышу. Сейчас идут работы по электрике и реставрации подъездов. Сдать объект планируется к середине ноября.

Кроме того, во дворе ближайших домов на Мавлютова благоустроили территорию, установили детскую площадку и малые архитектурные формы. Неподалёку построили новую контейнерную площадку для раздельного сбора мусора.

КВ
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