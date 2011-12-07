Ассоциация АТП Татарстана провела мониторинг работы автобусного маршрута после жалоб казанцев на работу перевозчиков автобусного маршрута №90.

Представители ассоциации отметили, что согласно муниципальному контракту, перевозчик выпускает на маршрут 10 автобусов. Многие водители находились на больничном, а сейчас они постепенно начали возвращаться. Планируется, что для жителей поселка Салмачи добавят на линию еще один автобус по маршруту №90.