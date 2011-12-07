За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 8,4 тонн снега

В Комитете внешнего благоустройства Казани сообщили, что за прошедшие сутки с улиц города вывезли 8,4 тонн снега. В уборке было задействовано 572 единиц спецтехники и 345 дорожных рабочих.

Известно, что на дорогах города за сутки использовано более 802 тыс. тонн противогололедных материалов.

По информации пресс-службы исполкома, сегодня на уборку улиц от снега выйдут 298 дорожных рабочих и 229 единиц специальной техники, в том числе 53 комбинированные дорожные машины, 51 тракторная щетка, 57 самосвалов, 29 фронтальных погрузчиков и 24 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.