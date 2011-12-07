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Столица Татарстана может стать городом трудовой доблести

Голосование за города, достойные этого звания, уже стартовало.

Татарстанцам предлагается отдать свои голоса за присуждение Казани звания «Город трудовой доблести». К слову, активным сторонником данного предложения является 1-й Президент РТ Минтимер Шаймиев.

Выразить свою гражданскую позицию можно на интернет-ресурсе https://za.kzn.ru/.

К слову, званием «Город трудовой доблести» будут награждаться города России, жители которых внесли существенную лепту в достижение победы в ВОВ 1941–45 гг. Казань — один из 2-х десятков номинантов на благородное звание.

КВ
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