Что дала фронту столица Татарстана

Звание в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне присвоено городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

Таким городом в годы войны стала и Казань, где тыл был настоящим вторым фронтом.

Газета «Казанские ведомости» еще 11 лет назад, в 2009 году, первой в стране предложила присвоить, в том числе и Казани, почетное звание города-героя тыла - по аналогии с городами-героями, отличившимися в военных сражениях.

Вот с каким предложением к общественности и власти выступил журналист «КВ» Владимир Музыченко в публикации от 22.01.2009 «Казань достойна звания города трудовой славы!»:

«Я целиком и полностью поддерживаю предложения, в которых звучит мысль о том, чтобы повысить социальный статус тружеников тыла до статуса участников Великой Отечественной войны. А еще я предлагаю учредить в нашей стране новое почетное звание «Город трудовой славы» или «Город-герой тыла». В канун 65-летия Победы его могли бы присвоить тем городам России, которые в 1941 - 1945 годах внесли значительный вклад в дело повышения боевой мощи армии, авиации и флота, укрепление обороноспособности нашей страны и в окончательный разгром немецко-фашистских захватчиков. Уверен, что достойное место среди них займет и наш город, огромный вклад которого в Победу 1945 года бесспорен».

И вот спустя 11 лет публикация «Казанских ведомостей» нашла отклик на самом верху вертикали власти... А теперь мы с той же гордостью, которой наполнены и сердца казанцев, особенно старожилов и тружеников тыла, напомним нашим читателям о том, за что столица орденоносного Татарстана получила звание «Город трудовой доблести».

Все для фронта!

Одним из городов, которые в годы войны стали центрами научной военной мысли и военной промышленности, стала и наша Казань.

По данным Государственного архива Республики Татарстан и Национального музея РТ, уже к осени 1942 года промышленность Казани и всей Татарской АССР выпускала более 600 наименований оружия, боеприпасов, военной техники, около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной армии. За годы войны производство военной продукции в столице Татарстана возросло почти в 7 раз! В военный период Казань приняла и организовала производство 70 перебазированных из западных и центральных регионов страны промышленных предприятий.

Героические труженики авиационного завода №22 им. С.П.Горбунова за годы войны поставили для Красной армии более 10 тысяч единиц стратегических тяжелых бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8. Крылатые машины казанского производства признаны лучшими образцами самолетов этого класса во всех воюющих странах.

Эвакуированный из Ленинграда авиационный завод №387 (ныне производственное объединение «Казанский вертолетный завод») производил легкомоторные ночные бомбардировщики У-2 (с 1944 года - По-2). Защищать небо страны отправились свыше 11 тысяч машин (каждый шестой боевой самолет военной авиации СССР).

Казанские моторостроители с завода №16 изготовили за годы войны около 16 тысяч авиационных двигателей ВК-105.

А казанские пороховщики с завода №40 отгрузили защитникам Родины более 4 миллиардов зарядов для полевой и морской артиллерии, самолетного вооружения и винтовочных патронов, в том числе и порох к реактивным снарядам для секретной установки БМ-13 - более известной, как легендарная «Катюша».

Другой славный завод военной поры - №237 (ныне Казанский оптико-механический завод) - произвел для фронта 323 монокулярных морских дальномера, 21245 полевых орудийных панорам, 5158 прицелов для бомбометания, 28464 танковые призмы, 33906 снайперских прицелов и 372969 биноклей!

На казанском заводе «Серп и Молот» производились 37-миллиметровые мины, а на заводе «Сантехприбор» - патроны для винтовок и автоматов.

Одели и обули целую армию

Потрясают и результаты труда тружеников легкой промышленности Татарии и ее столицы. Невероятно, но за четыре года войны в ТАССР было выпущено более 3 миллионов комплектов белья, 2 миллиона легкого обмундирования, около миллиона шинелей, 1,5 миллиона плащ-палаток, 4 миллиона пар валенок! По данным архивов, бережно сохраняемых для потомков уважаемыми архивистами, в 1941 - 1945 годах наши предприятия ежедневно одевали целый армейский полк, а обували... дивизию! В общей сложности в Казани и республике было изготовлено одежды и обуви на трехмиллионную армию!

Казань - научный центр СССР

Но не только боевой техникой, боеприпасами и обмундированием снабжали фронт казанцы. Настоящий подвиг совершили в годы войны и ученые, которые разрабатывали в Казани новые образцы оружия, изыскивали сырьевые и продовольственные ресурсы. В военные годы в Казани находились 33 научных учреждения с 1884 научными сотрудниками. С августа 1941 года по май 1942-го здесь размещался Президиум Академии наук СССР. Проводившиеся исследования положили начало созданию отечественной атомной промышленности, дали толчок к развитию физики и нефтехимии, новому направлению физических исследований - магнитной радиоспектроскопии.

Отметим труд медицинских работников в Казани, которые спасли жизнь 334 тысячам раненых бойцов и командиров. 62% из них вновь вернулись в строй, что равно по количеству 15 дивизиям.

В свою очередь труженики сел Татарии сделали все, чтобы обеспечить Красную армию продовольствием.

А сколько денег, теплых вещей и посылок для бойцов было собрано казанцами!

Этой весной мы встретили 75-ю годовщину со дня победоносного окончания Великой Отечественной войны. Разумеется, главные герои этой священной даты - те, кто с оружием в руках четыре года дрался с мощной германской армией, напавшей на СССР. Вот и из нашего города, из Казани, с 1939 по 1945 год мобилизовали в Красную армию более 150 тысяч уроженцев и жителей города. Более половины из них погибли за свободу и независимость нашей Родины, отдав жизнь за Победу.

Год памяти и военной славы наших отцов и дедов теперь вошел в историю тысячелетней Казани и годом памяти подвига защитников страны в годы войны - ее мирных тружеников.