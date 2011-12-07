Градостроители хотят прорваться к Волге и насытить центр Казани жителями

Заселить «ядро» города

В начале презентации помощник Президента РТ Олеся Балтусова, курирующая вопросы сохранения исторического и культурного наследия на территории Татарстана, отметила, что концепция уже была представлена мэру Казани Ильсуру Метшину.

— Мэр постоянно был включен в процесс, вникал во все блоки, консультировал, делал замечания и может считаться полноправным членом рабочей группы, — сказала Олеся Балтусова.

Руководитель проектной группы, архитектор Олег Маклаков отметил: целевыми ориентирами при разработке концепции стали два параметра — количество жителей на территории исторического поселения и наличие благоустроенных общественных пространств.

— Оптимальное количество жителей, исходя из данных градостроительных исследований, 30 человек на гектар. В Казани же после реализации программы ликвидации ветхого жилья проживают 18 — 20 человек на гектар. Поэтому одна из целей — повышение количества жителей. Это ключ к экономической и социальной активности территории, — объяснил Маклаков.

По подсчетам экспертов, Казани по силам выйти и на отметку 40 человек на гектар: это в среднем удвоит постоянное население исторического центра. Потенциально на этой территории можно построить порядка 700 тыс. кв. метров жилья.

— Необходимо было создать целостное видение по развитию исторического поселения, но прежде всего сформулировать правила застройки, принятия решений по согласованию проектов. Поэтому главная задача — создание единой методики проектирования на территории исторического поселения, что мы и сделали. Методика уникальная, может быть применена и для других исторических поселений. Также были разработаны блоки, связанные с развитием общественных пространств и планировочной структуры города. Помимо этого, внимание уделялось развитию функциональной активности, а именно разнообразию услуг, гостевого сервиса. Это три кита, на которых зиждется благополучие исторического центра, — охарактеризовал работу Олег Маклаков.

Правила игры для застройщиков

Концепция — универсальный документ, который позволит сохранить исторический облик города. Историческое поселение ограничили берегами Волги, Казанки (вместе с Адмиралтейской и Ягодной слободами), улицами Вишневского, Назарбаева.

Для потенциальных застройщиков подготовили регламенты застройки в форме «пространственных конвертов»: в них указываются параметры фасадов, элементы оформления, высота этажей и прочее. Вместо неудачного копирования документ предполагает преемственное развитие. «Конверты» предусматривают высотность, отношение к соседним зданиям, архитектурному оформлению в зависимости от зон. Те в свою очередь делятся на 28 подзон. Проще говоря, в центре будет строгий учет исторического контекста застройки, а на периферии предложат пространство для интерпретации.

Задействовать «прелести» рельефа

Член проектной группы, архитектор Анна Новикова напомнила, что Казани повезло с рельефом. Если Самара или Санкт-Петербург располагаются на равнине, то столица РТ имеет ярко выраженные перепады и доминанты, а также три акватории — Казанка, Волга и Булак с Кабаном.

— Мы расширили фокус внимания со зданий на планировочную структуру, природные особенности Казани, — объяснила архитектор.

Исторически Казань развивалась вдоль водных акваторий — это видно и по ключевым улицам, и по направлениям транспортных потоков. Эксперты же предлагают развить перпендикулярные связи. Сейчас фактически незатронутой, удаленной остается территория Забулачья и Закабанья в направлении Волги. Анна Новикова пояснила, что возникла идея объединить все ценные элементы акватории Казанки, Булака и Волги в систему, образовав два садовых кольца. Первое будет проходить от Кремлевской набережной по улицам Пушкина и Татарстан до речного порта, а второе — от парка им. Горького по улицам Вишневского, Назарбаева и до выхода к Волге.

Апробировать задумку Новикова предложила на улице Астрономической: спуститься по улице от КФУ до Г.Камала и выйти на территорию элеватора.

На протяжении десятилетий территория променада вдоль Волги — от речного порта до Кировской дамбы — оставалась труднодоступной для горожан. Сейчас попасть на нее можно лишь с территории порта или по надземному переходу у вокзала «Казань-1», который не особо рассчитан на обслуживание маломобильных людей. Архитекторы предложили для выхода к Волге сделать «проколы» в насыпи под веткой, ведущей в аэропорт. Аналогичное решение уже было успешно применено при строительстве второй очереди Казанского зоопарка.

Концепция может изменить градостроительные регламенты

С представленным проектом еще предстоит досконально ознакомиться в исполкоме Казани.

— Наша задача — получить реальный документ, который будет работать. Нужно проверить возможности реализации идей концепции, ее жизнеспособность, — отметила начальник отдела охраны памятников архитектуры и культурного наследия Казани Лея Соловьева.

В числе рекомендаций она попросила разработчиков включить чертеж с выделением участков под типовые проекты для индивидуального жилого строительства, а также отказаться от термина «садовые кольца» в пользу термина «зеленый каркас». Дескать, в генплане города прописан только каркас и единообразие понятий упростит стыковку концепции с этим документом.

Также в планах создание 3D-модели исторического поселения. Она станет публичной и поможет, например, потенциальному застройщику оценить, насколько тот или иной проект будет вписываться в среду.

Олег Маклаков подчеркнул, что концепция получит рекомендательный, методический характер, но включит в себя предложения по изменению градостроительных регламентов. Этим механизмом обязательная часть концепции обретет фундамент в виде постановлений и распоряжений. Разработчикам дали месяц на шлифовку шероховатостей — в августе концепцию планируют презентовать главе Татарстана Рустаму Минниханову.