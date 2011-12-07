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В Казани ликвидировано открытое горение на территории «Татнефтепродукта»

К моменту ликвидации площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв.м.

В Казани ликвидировали открытое горение в промзоне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По информации ведомства, пожар начался в ночь с 8 на 9 июля на территории «Татнефтепродукта» — горели административное здание и ангар. Пожару был присвоен третий (повышенный) ранг сложности. В 00:53 горение локализовали.

В 2.10 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. К тому моменту площадь возгорания достигла 1 595 кв. м.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая промзона принадлежит «Казэнергострою», а арендатором помещений является «Региональная экологическая компания».  

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