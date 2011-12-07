В Казани ликвидировано открытое горение на территории «Татнефтепродукта»

В Казани ликвидировали открытое горение в промзоне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По информации ведомства, пожар начался в ночь с 8 на 9 июля на территории «Татнефтепродукта» — горели административное здание и ангар. Пожару был присвоен третий (повышенный) ранг сложности. В 00:53 горение локализовали.

В 2.10 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. К тому моменту площадь возгорания достигла 1 595 кв. м.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая промзона принадлежит «Казэнергострою», а арендатором помещений является «Региональная экологическая компания».