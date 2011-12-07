Родителей первоклассников, не зачисленных в лицей №182, приглашают на экскурсию в гимназию №189

Жителей казанского ЖК Салават Купере, которые жаловались на отказ руководства лицея №182 принимать их детей в первый класс, приглашают на экскурсию в гимназию №189.

Напомним, накануне, родители будущих первоклашек возмутились условиями приема детей в учебное заведение. Тогда в городском управлении образования пояснили, что прежде администрация лицея должна принять заявления от тех родителей, чьи дети уже учатся в этой школе, чтобы родственники могли учиться вместе. При этом открыть больше шести первых классов в учреждении не могут.

В связи с этим руководство гимназии №189 приглашает родителей оценить состояние учреждения и её материально-техническое оснащение. Также пришедшие могут задать вопросы его директору Ранису Идрисову и начальнику Управления образования города Иреку Ризванову.

Встреча состоится сегодня, 9 июля, в 18:00 по адресу ул. Альфии Авзаловой, 10.