Бассейн откроют 25 августа, а входную группу перестроят: как идет реконструкция пострадавшей от нападения гимназии №175

Уже издалека видно, что на объекте идут фасадные работы. Рядом со входом стоит кран, то и дело на территорию заезжают тракторы и грузовики со стройматериалами. По всему периметру можно наблюдать рабочих в касках и светоотражающих жилетах. А вот полицейских, которые охраняли территорию после нападения на школу, уже нет.

Сейчас территория стройки в рабочее время не охраняется — на месте не видно даже сотрудников частных охранных предприятий. Только рабочие, которые трудятся как внутри, так и снаружи здания. За школой работает тяжелая техника — разравнивает землю. Стоит отметить, что асфальт вокруг школы почти полностью разбит. В некоторых местах видно, что по краям его сломали с помощью отбойного молотка или тяжелой строительной техники. С другой же стороны здания, откуда заезжает та самая техника на территорию за школой, настил пострадал из-за веса машин.

«В настоящее время в здании гимназии № 175 работы по капитальному ремонту организованы в 2 смены. Демонтажные работы, штукатурка стен на сегодняшний день полностью завершены», — рассказали «Казанским ведомостям» в Минстрое РТ.

На месте бывшей спортивной площадки сейчас строится бассейн, не исключено, что саму площадку перенесут на территорию рядом с объектом.

Ранее объект посетили глава СУ СК по РТ Валерий Липский, помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова и министр строительства региона Марат Айзатуллин. Они обсуждали установку в гимназии обелиска в память о погибших во время нападения детях и преподавателях. Где его установят — внутри или снаружи — еще не решено. Тогда же стало известно, что сотрудники Следкома будут привлечены к организации системы безопасности как в самой школе, так и в бассейне.

Входная группа и бассейн

Сейчас ведутся работы по устройству входной группы. Судя по тому, что видно на месте — ее полностью переделывают. Она станет значительно больше и будет не в самом здании, а в виде отдельного пристроя. До нападения на школу Ильназа Галявиева входная группа представляла из себя четыре выполненные из пластика двойные двери, к которым вела лестница.

Это была первая преграда на пути напавшего на гимназию. Именно здесь его встретил 62-летний Мулланур Мустафин, охранник учебного заведения. Галявиев выстрелил в него несколько раз и посчитал, что убил, но мужчина выжил. После этого вооруженный парень взорвал входную группу и прошел вовнутрь. К месту трагедии люди до сих пор несут цветы и мягкие игрушки.

В здании гимназии ведутся работы по утеплению фасада, устройству внутренних инженерных сетей. Однако еще остались работы по благоустройству территории и установки технологического оборудования, сообщили в Минстрое РТ.

В «Татинвестгражданпроекте» рассказали, что автором концепции архитектурного обновления здания стала московская архитектурная компания AKVK& Partners. Судя по размещенным на сайте компании проектам, она специализируется в разработке образовательных пространств, там можно увидеть эскизы не только современных школ, но и детских садов и библиотек.

Так, например, компания комментирует один из них: «Трансформация подходов к проектированию образовательных пространств и понимание важности архитектурной среды, как образовательного элемента, — общемировой процесс. В современных прогрессивных школах большое внимание уделяется всему: ландшафту, архитектуре, интерьерам, технологиям и, что очень важно, сценариям использования разных зон».

Здание бассейна спроектировано с применением BIM-технологий — трехмерное моделирование с использованием цифровых прототипов реальных объектов. Выполнен он из монолитного железобетона. Длина бассейна составит 25,5 м, ширина — 11,5 м, а глубина от 1,1 до 1,8 метра. Откроют бассейн чуть ранее начала учебного года — 25 августа.

11 мая 2021 вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь. Погибли девять человек, еще 23 получили различные травмы и ранения. Самого нападавшего задержали и по данному факту возбудили уголовное дело по статье о массовом убийстве. Сейчас Галявиев проходит психиатрическую экспертизу. В оставленных сообщениях и в своих заявлениях он называл себя «богом».

После трагедии школу оцепили полицейские, чтобы дать возможность работать следователям. После завершения необходимых экспертиз охрана была снята. После этого в школе начались ремонтные работы, а 23 июня стартовало строительство бассейна.