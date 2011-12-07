В Казани на месяц закроется роддом №1

Казанский роддом № 1 седьмой городской больницы закроется на плановую дезинфекцию 20 августа 2021 года и продолжит прием пациенток спустя месяц — 20 сентября. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте медучреждения.

«Роддом 1 закрывается на плановую дезинфекцию с 8:00 20.08.2021. Прием беременных и рожениц возобновляется в 8:00 20.09.2021», — говорится в публикации.

Как сообщили «Казанским ведомостям» в роддоме, официального приказа о распределении рожениц в другие медучреждения пока не поступало. Предполагается, что пациенток разместят в родильном доме № 84.

Родильное учреждение располагается на ул. Маршала Чуйкова, 56. Учреждение начало свою работу в 1985 году. Полную реконструкцию здания произвели в 2013 году. Роддом оборудован 146 койко-местами, 90 из которых родильные.