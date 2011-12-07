Для чего 300 казанцев вооружились граблями и метлами

Субботник прошел на территории семи общественных пространств: в парках «Черное озеро», «Континент», «Калейдоскоп», «Сосновая роща», в скверах Аксенова и «Дербышки», а также в Лядском саду. Борцами за чистоту выступили казанские школьники, студенты, работники предприятий. Основной силой стали сотрудники Дирекции парков и скверов. Парк «Черное озеро» за последние годы значительно преобразился, однако начавшаяся в 2016 году реконструкция никак не может дойти до финальной точки. Пока благоустроены центральная часть и территория вокруг водоема. Как бельмо на глазу долгострой на месте, где стояли деревянные раздевалки. Но, несмотря ни на что, осенний парк очень красив. Взгляд вылавливает новые цветочные клумбы, уютную дорожку-змейку между вековыми елями, молодыми рябинками и дикими яблонями.Приятно смотреть, как малышня возится на новой детской площадке на различных горках, качелях, а студенты и пенсионеры занимаются на тренажерах, установленных на спортивной площадке.Хорошо в погожий день прогуливаться по центральной части парка, оформленной крупным цветником и перголами по краям. Немного воображения, и кажется, что ты за городом посреди осеннего луга.Но всеми этими красотами любовались мы и посетители парка, а участники субботника, вооружившись граблями, метлами и мешками, надев на руки перчатки и подвязавшись фартуками, сгребали в кучи опавшую листву и бытовой мусор.- Особенность нынешнего экологического мероприятия - его направленность на раздельный сбор мусора, - отметил руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров. - Участники субботника в ходе уборки сортировали мусор на пластик, бумагу и стекло. Важным направлением стала организация раздельного сбора мусора при содействии партнеров и активистов сообщества «ЭкоЛогично | Казань». Анонс мероприятия сослужил хорошую службу. Услышав о субботнике, на наши временные площадки сбора ТБО местные жители приносили свой собранный раздельно мусор.Во время этого субботника в парках убрали крупный бытовой мусор, помыли памятники, почистили детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, а также высадили деревья и кустарники.13 октября неравнодушные казанцы будут наводить порядок в Горкинско-Ометьевском лесу, парке «Крылья Советов», парках им. Урицкого, им. Горького, им. Тинчурина, а также в парке Победы и на набережной озера Кабан.