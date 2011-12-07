В Казани продолжается строительство проблемных объектов

Так, благоустройство территории, прокладка сетей, внутренние отделочные работы ведутся в доме №1 по ул. Ноксинский спуск в ЖК «Молодежный», продолжаются работы по строительству новой кровли в доме №4 по ул. Четаева. Кроме того, определен подрядчик, который достроит жилой дом в 68-м квартале. Эти и другие дома осмотрел в ходе выездного совещания первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов, сообщает kzn.ru. Он также встретился с дольщиками проблемных объектов. В совещании принимали участие начальник управления жилищной политики Марсель Абдулхаков, исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков, представители конкурсных управляющих, сетевых организаций и городских служб, а также проектировщики.20-этажный дом №1 в ЖК «Молодежный» планируется ввести в эксплуатацию в будущем году. По-прежнему одним из самых острых вопросов в строительстве первого дома в ЖК (всего тут насчитывается пять домов, два из них сданы) остается затянувшееся благоустройство территории.Как пояснили представители строительной компании, основные силы направлены на завершение работ по вводным объектам. Азат Нигматзянов потребовал уложить первый слой асфальта до наступления морозов. «Вы сами видите, что работа идет, - обратился Азат Нигматзянов к дольщикам, отвечая на вопрос о темпах строительства. - Подрядчик пока занимается работами на вводных объектах «Салават Купере», поэтому он только приступает к дорожным работам, задействовал технику. Как только он немного освободится, ускорит здесь работу. Точные сроки пока называть не будем, посмотрим, что будет через неделю».На сегодняшний день из пяти домов сильно затягивается строительство пятого дома в ЖК «Молодежный». Представители инициативной группы дольщиков Люция Русова и Наиля Салахова рассказали, что планировали заселиться в 2016 году. «У нас одни только сваи стоят, а в целом пусто. Третий дом сдали, в следующем году первый сдадут, потом второй, и только после всех за наш примутся», - пожаловалась Люция Русова.«В Казани таких домов немного, из 30 осталось 14», - ответил Азат Нигматзянов. В 2008-м в столице Татарстана насчитывалось 75 проблемных объектов. К 2014 году благодаря усилиям городских и республиканских властей удалось решить вопросы по 69 из них, оставалось 6 невведенных домов. Однако финансовые и иные проблемы ряда компаний в строительной отрасли снова увеличили количество проблемных объектов. В результате к концу 2015 года в Казани количество проблемных домов вновь увеличилось до 30. В 2016-м по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова был создан республиканский штаб для решения проблем обманутых дольщиков.«Мы не делим работу по конкретным домам. Есть целиком комплекс домов, каждый из которых нам важен. По всем ведется работа, изыскиваются источники, готовятся земельные участки, чтобы довести строительство до конца», - добавил Нигматзянов.Совещание продолжилось на стройплощадке дома №4 по ул. Четаева. Руководитель подрядной организации отметил, что полностью завершен демонтаж крыши, рабочие укладывают утеплитель и новую кровлю, усиленно ведутся работы по благоустройству территории. Решаются вопросы с проводкой сетей - уже проведено электричество. Завершилось выездное совещание на стройплощадке жилого дома 68-го квартала, который насчитывает более 310 квартир. Для проблемного объекта определен подрядчик. Проведено обследование дома, оценен масштаб предстоящих работ. «Как только пустим тепло, приступим к внутренним работам. Первый этап начинаем с ближней секции, у нее максимальная готовность. Здесь будут вестись отделочные работы, специалисты по лифтам приступят к пусконаладочным работам, далее завершим фасад и сделаем полную замену окон», - рассказал руководитель подрядной организации.«Мы на самом деле очень рады, что хоть какое-то движение началось», - сказала одна из представителей инициативной группы дольщиков.Дольщица Марина Садовина поинтересовалась, будет ли переделан фасад, который предыдущий застройщик сделал с нарушением всех строительных норм и элементарных правил безопасности. «Все работы будут выполнены согласно действующим техническим регламентам. Если какие-то работы выполнены плохо, они будут переделаны, потому что сюда через неделю-другую приедут инспекторы Госстройнадзора», - ответил Азат Нигматзянов и добавил, что достраиваться дом будет по утвержденному проекту, который уже прошел государственную экспертизу.К следующему осмотру Азат Нигматзянов поручил подрядчику составить полный график запланированных работ. Кстати, такие встречи с дольщиками проводятся в еженедельном режиме для оперативного решения возникающих вопросов по проблемным строительным объектам.