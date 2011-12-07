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Прокуратура РТ начала проверку после жалоб на расширение кладбища в Дербышках

Ранее на увеличение территории кладбища пожаловались местные жители.

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту жалоб на расширение территории кладбища в Дербышках, сообщает пресс-служба ведомства.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований природоохранного законодательства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — уточняется в сообщении.

В начале ноября исполком Казани предоставил комитету земельных и имущественных отношений разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 70 тыс. кв. м на улице Лесной в жилом массиве Большие Дербышки — ритуальная деятельность в зоне специального назначения.

Местные жители стали требовать вернуть землям статус рекреационных, а на указанной территории разместить парк.

Представитель администрации кладбища Максим Разумнов рассказал журналистам, что земли в лесном массиве использоваться для похорон не будут, их отвели кладбищу в резерв по нормам гражданской обороны. 

КВ
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