Прокуратура РТ начала проверку после жалоб на расширение кладбища в Дербышках

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту жалоб на расширение территории кладбища в Дербышках, сообщает пресс-служба ведомства.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований природоохранного законодательства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — уточняется в сообщении.

В начале ноября исполком Казани предоставил комитету земельных и имущественных отношений разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 70 тыс. кв. м на улице Лесной в жилом массиве Большие Дербышки — ритуальная деятельность в зоне специального назначения.

Местные жители стали требовать вернуть землям статус рекреационных, а на указанной территории разместить парк.

Представитель администрации кладбища Максим Разумнов рассказал журналистам, что земли в лесном массиве использоваться для похорон не будут, их отвели кладбищу в резерв по нормам гражданской обороны.