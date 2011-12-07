Казанцы оценили главную городскую елку

Изначально сторонников и противников новогодней площадки возле «Чаши» было, наверное, поровну. Тех, кто был за, привлекал простор. Куда ни глянь, прекрасные виды города: кремль, мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, залитая огнями Кремлевская набережная, колесо обозрения с праздничной подсветкой. К тому же во время проведения мирового чемпионата по футболу фан-зона возле «Чаши» прошла успешное тестирование. Большой плюс этой площадки - транспортная доступность. В нескольких десятках метров станция метро и остановки общественного транспорта, откуда можно добраться практически в любой район Казани. «Удачное место», - вынесла вердикт часть казанцев.«Холодно, ветрено, неуютно!» - не соглашались с ними другие горожане. «Дует с Казанки, ветер забирается даже под самые теплые куртки, с детьми долго не погуляешь». Это правда - с Казанки обычно дуют ветры. Но эту особенность учли разработчики ледового городка. Они выбрали для него пляж, который прикрыт земляным валом, ставшим естественной преградой для студеных ветров. В городке построены четыре горки, карусель, ледяной лабиринт, а украшают его всевозможные скульптуры. Понятно, что чем выше, тем холоднее, дует со всех сторон. Возможно, по этой причине, а еще по соображениям безопасности ледовые горки оборудованы высокими бортиками. Правда, когда желающих прокатиться становится очень много, возникают длинные очереди. Вот тогда можно и замерзнуть. Но самые стойкие горожане научились справляться и с этим обстоятельством - они лихо приплясывали под музыку, звучащую из динамиков.- Во время каникул мы с дочкой дважды приходили кататься в ледовый городок, - рассказывает мама 9-летней Ангелины Софья Абдуллина. - Старались успеть к полудню, потому что в это время еще не так много народа. А вот уже после 16 часов количество желающих прокатиться увеличивалось многократно.По мнению Софьи, горки хорошие, безопасные. И сам ледовый городок максимально безопасен и комфортен. Нигде нет наледи, дети не падают. Порадовала теплая чайная комната, где показывают мультфильмы.- Единственное пожелание на следующий год - сделать всего побольше: развлечений, горок, теплых кафе, а елку - выше, - высказалась напоследок Софья.Сотрудники этого развлекательного городка, по отзывам казанцев, тщательно следят за порядком на ледовых сооружениях. Практически ничего не мешает веселиться и ловить адреналин на скоростных спусках с горок на тюбингах. К слову, стоимость всех развлечений более-менее приемлемая. Довольными остались и те, кто любит делать селфи. Вечером горки и ледовые конструкции красиво подсвечены. Все работники городка одеты в костюмы забавных хрюшек, что поддерживает веселое праздничное настроение. - В этом году Казань особенно нарядная, главная елка и ледовый городок очень красиво подсвечены, - высказала свое мнение Алия Хамидуллина, которая в новогоднюю ночь возле «Чаши» услышала от своего любимого предложение руки и сердца. - Всюду светодиодные арки, разноцветные гирлянды. Мы сделали кучу прекрасных фотографий, которые будут первыми в нашем семейном фотоальбоме.КстатиЛедовый городок возле центра семьи «Казан» может вместить одновременно примерно 5 тысяч человек. Длина самой большой горки U-образной формы составляет 120 метров, высота - 11 метров.