Сергей Миронов: Лебяжье - центр притяжения Казани

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов поделился статистикой в своем Instagram-аккаунте.

Под своей публикацией Миронов написал, что за новогодние праздники территорию озёр ежедневно посещали более 7 тыс. жителей, «в общей̆ сложности - это минимум 65 тысяч человек за праздничные дни».

Кроме того, он указал, что общественный транспорт выбирали 40% приезжающих, а парковалось ежедневно более 1,6 тысяч машин. По словам главы района, самым активным временем были отрезки с 12.00 до 13.00 и с 15.00 до 16.00 – в этот период на территории отдыхало более 2000 человек одновременно.

Также Миронов сообщил, что возможностью арендовать лыжи ежедневно пользовались более 200 человек.

«Это отличное пространство для семейного отдыха, зимних забав и самое лучшее место для лыжных прогулок и спортивных тренировок», - подчеркнул он.