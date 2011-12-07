Лишь два казанских пляжа допущены к эксплуатации

Он привел статистику, по которой с начала года на водных объектах республики погибли 15 человек. Показатель идентичен аналогичному периоду 2019-го. 5 июня на воде в Нурлатском районе погиб подросток. Он купался в необорудованном месте без надзора взрослых. За прошлый год было зарегистрировано 6 трагических случаев с детьми на водных объектах: четыре ребенка погибли в результате купания в необорудованных местах, двое не умели плавать и случайно упали в воду.

Затрагивая вопрос купального сезона этого лета, Юрий Венедиктов напомнил: допущенные к эксплуатации места массового отдыха можно будет посещать на третьем этапе снятия ограничений, связанных с профилактикой COVID-19. За прошедший год проведена реконструкция 6 пляжей, созданы два новых - в Лаишевском районе и Казани.

Сейчас на учете в ГИМС 35 пляжей, среди которых 16 городских и 9 объектов, расположенных на территориях детских оздоровительных лагерей. ГИМС проводит работу по техническому освидетельствованию пляжей, пока допущены к эксплуатации 6 объектов, два из них в Казани - на озерах Комсомольское и Лебяжье.

Юрий Венедиктов предупредил о санкциях за купание в неположенном месте: за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, купание в необорудованных местах нарушители могут быть привлечены к ответственности по ст. 3.10 КоАП РТ, размер штрафа 1 - 1,5 тысячи рублей.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Сергеев в своем выступлении отчитался о пожарной безопасности. За первый квартал 2020 года от огня в России погибли 99 детей, а среднее количество погибших ежегодно приближается к 440. В прошлом году в Татарстане на пожарах погибли 11 детей, еще 34 ребенка получили травмы. Для сравнения: за 2018-й и 2017-й всего погибли 10 человек. С начала этого года погибли два ребенка в результате пожаров в частных жилых домах. Они были в возрасте до 6 лет.

С 2016 года проводится работа по установке автономных пожарных извещателей в жилых домах. 2789 жилых помещений неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми, 3450 домов многодетных семей оборудованы этими приборами. Они уже спасли жизнь 78 человек, в том числе 35 детей. Люди, услышав тревожный сигнал извещателя, успевают покинуть помещение, пока огонь еще не разгорелся.

- В ночь на 27 мая произошел пожар в одном из домов деревни Колкомерки, где проживала многодетная семья. Пожар уничтожил все - дом, сарай, но никто из людей не пострадал: сработал извещатель, - рассказал Сергей Сергеев.