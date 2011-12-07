Музыканты группы «Ария» подарили казанскому музею раритетную электрогитару

Музыканты группы «Ария» перед концертом в «Татнефть-арене» посетили культурный центр «Московский». Их внимание привлекла выставка «Джинсы как культ. 10 лет спустя», которая была подготовлена Музеем социалистического быта.

Участникам группы показали джинсы, которые подарили выставке известные люди, такие как — режиссер Никита Михалков, экс-президент Франции Николя Саркози, музыкант Сергей Шнуров и тд.

Музыканты не стали отдавать свои джинсы выставке, но зато передали в качестве презента казанскому музею нечто более ценное: самодельную электрогитару, которая нашлась на даче Сергея Попова, гитариста «Арии».

«Когда-то давно, когда я был еще учеником школы, гитара использовалась по назначению. Сейчас она раритет, и мы решили передать ее в казанский музей», — сказал Попов.

Этот инструмент был выбран неслучайно: во время последнего визита в Казань музыканты хотели дать небольшой концерт внутри Музея социалистического быта, но та самая самодельная гитара вдруг сломалась в самый ответственный момент. Тогда было принято решение починить гитару и передать её в казанский музей.