В Казани спрос на жильё в новостройках снизился на 21%

В Казани уровень спроса на квартиры в новостройках упал на 21%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики «Avito Недвижимости».

При этом стоимость одного кв. метра составляет 108 тыс. руб., что превышает прошлогодний показатель в 1,5 раза.

Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Avito Недвижимости» Дмитрий Алексеев считает, что в июле–августе текущего года есть вероятность отскока потребительского интереса на более высокий уровень. Это может быть связано с сезонным ростом. При этом что касается программы льготной ипотеки, то для ряда регионов установленный лимит стоимости нового жилья в 3 миллиона рублей будет, по сути, эквивалентен ее отмене», — сказал Алексеев.

«Весьма вероятно, что в течение июля и августа значения потребительского интереса отскочат назад, в том числе благодаря сезонному росту».

Сейчас падение спроса на новые квартиры отмечается во многих регионах России.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по мнению Главы Гильдии риелторов Татарстана Андрея Савельева, на рост стоимости новых квартир в Казани сказалось появление эскроу-счетов и льготная ипотека, что увеличило спрос на недвижимость.