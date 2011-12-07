В Казани к концу 2020 года планируют начать строительство второй ветки метро

Начало строительства второй ветки метро в Казани запланировано на конец 2020 года. Об этом сообщил директор ГИСУ РТ Марат Айзатуллин ИА «Татар-информ».

«В конце года мы пройдем тендеры, получим контракт и стартанем. Ведь, понимаете, построить метро — это не то же самое, что построить детский клуб. Каждая станция требует огромных сумм», — рассказал собеседник агентства.

На данный момент проектная документация проходит госэкспертизу в Москве. Завершится она примерно через три месяца, после чего можно будет начинать работы.

Айзатуллин также уточнил, что одна из станций второй ветки будет построена с переходом в магазин ИКЕА. Гипермаркет и республика подписали соглашение, согласно которому ИКЕА будет инвестировать в строительство станции.

«После экспертизы мы к этому вопросу вернемся», — отметил спикер.