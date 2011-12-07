В Казани на БКК провели испытания прочности путепровода

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В Казани в рамках первого этапа строительства БКК провели испытания прочности конструкций путепровода, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.
В ведомстве уточнили, что в первую очередь были исследованы правый и левый пролеты, затем — трамвайный проезд, на который загрузили два подвижных состава.
На участке началась установка дорожных знаков.
Напомним, строительства Большого Казанского кольца ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».