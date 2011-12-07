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В Казани на БКК провели испытания прочности путепровода

Рабочим осталось провести работы по антикоррозийной защите металлоконструкций.

В Казани в рамках первого этапа строительства БКК провели испытания прочности конструкций путепровода, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

В ведомстве уточнили, что в первую очередь были исследованы правый и левый пролеты, затем — трамвайный проезд, на который загрузили два подвижных состава.

На участке началась установка дорожных знаков.

Напомним, строительства Большого Казанского кольца ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». 

КВ
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