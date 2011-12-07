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В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу за три месяца собрали более 3 тыс. кг полезных отходов

Собранные отходы отправят на переработку.

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу за три месяца собрали более 3 тыс. кг полезных отходов, которые в последствии отправят на переработку, сообщил директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Марат Закиров.

«В мае 2020 года в парке было установлено 203 урны. С момента старта программы прошло 3 месяца, и за это время собрано более 3 тыс. кг полезных отходов», — сказал он.

Напомним, Горкинско-Ометьевский лес стал первым парком в России, в котором применяется техника дуального сбора отходов.

В парке есть центр CUBE на базе которого будет открыто современное выставочное пространство, где будут работать выставка продукции из вторсырья и лектории.

Кроме того, в конце августа Zero Waste Lab проведет конкурс по сбору пластиковых крышек. Победители получат скейтборды, изготовленные из переработанного пластика. 

КВ
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