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В Казани в садике у дома Ушковой срубили деревья

Фото обрубленных деревьев появилось в социальных сетях.

Основатель казанского музея «Чак-чака» Дмитрий Полосин опубликовал фото с обрубленными деревьями в садике у дома Ушковой.

«Что-то опять поправили…», — написал предприниматель в своих социальных сетях.

Напомним, ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Президент РТ Рустам Минниханов поручил проработать варианты использования дома Ушковой, а также провести работы в соответствии с тем обликом, который ранее имел объекта культурного наследия. 

КВ
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