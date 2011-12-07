В Казани в садике у дома Ушковой срубили деревья

Основатель казанского музея «Чак-чака» Дмитрий Полосин опубликовал фото с обрубленными деревьями в садике у дома Ушковой.

«Что-то опять поправили…», — написал предприниматель в своих социальных сетях.

Напомним, ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Президент РТ Рустам Минниханов поручил проработать варианты использования дома Ушковой, а также провести работы в соответствии с тем обликом, который ранее имел объекта культурного наследия.