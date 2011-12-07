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6 человек в Казани в праздники отравились угарным газом

С 28 декабря по 10 января в Казани произошло 43 пожара

В Казани в период с 28 декабря по 10 января 6 человек отравились угарным газом. Произошло 43 пожара. Хотя этот показатель оказался заметно меньше - на 29,5%, чем в аналогичном периоде прошлого года, но все же в ходе этих пожаров не обошлось без жертв – 1 человек погиб.

В Казани специально для запуска пиротехники в новогодние дни было подготовлено 4 специальных площадки, но 4 казанца пострадали от запуска пиротехнических изделий – все они произошли в несанкционированных для этого местах, в числе получивших травмы – 2 ребенка.  

Такие данные привел в своем отчете в ходе минувшего совещания в мэрии Казани начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов. 

КВ
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