6 человек в Казани в праздники отравились угарным газом

В Казани в период с 28 декабря по 10 января 6 человек отравились угарным газом. Произошло 43 пожара. Хотя этот показатель оказался заметно меньше - на 29,5%, чем в аналогичном периоде прошлого года, но все же в ходе этих пожаров не обошлось без жертв – 1 человек погиб.

В Казани специально для запуска пиротехники в новогодние дни было подготовлено 4 специальных площадки, но 4 казанца пострадали от запуска пиротехнических изделий – все они произошли в несанкционированных для этого местах, в числе получивших травмы – 2 ребенка.

Такие данные привел в своем отчете в ходе минувшего совещания в мэрии Казани начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.