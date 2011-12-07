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Казань заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Здоровые города России»

Это стало возможным, в том числе и благодаря комплексному развитию обширной спортивной инфраструктуры города, а также продуманной программе централизованного обеспечения школьников Казани полноценным сбалансированным горячим питанием.

Подведены итоги II Конкурса «Здоровые города России». Жюри конкурса единодушно отдало победу столице Татарстана — Казань заняла первое место. Это стало возможным, в том числе и благодаря комплексному развитию обширной спортивной инфраструктуры города, а также продуманной программе централизованного обеспечения школьников Казани полноценным сбалансированным горячим питанием.  

Об этой новости с большим удовлетворением объявил в ходе минувшего делового понедельника в горисполкоме столицы мэр Казани Ильсур Метшин.  

Задача конкурса — выявление и распространение эффективного опыта деятельности органов местного самоуправления по укреплению здоровья жителей России. 

Организаторами конкурса — Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, при поддержке Представительства Всемирной организации здравоохранения в России.

КВ
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