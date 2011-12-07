Казань заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Здоровые города России»

Подведены итоги II Конкурса «Здоровые города России». Жюри конкурса единодушно отдало победу столице Татарстана — Казань заняла первое место. Это стало возможным, в том числе и благодаря комплексному развитию обширной спортивной инфраструктуры города, а также продуманной программе централизованного обеспечения школьников Казани полноценным сбалансированным горячим питанием.

Об этой новости с большим удовлетворением объявил в ходе минувшего делового понедельника в горисполкоме столицы мэр Казани Ильсур Метшин.

Задача конкурса — выявление и распространение эффективного опыта деятельности органов местного самоуправления по укреплению здоровья жителей России.

Организаторами конкурса — Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, при поддержке Представительства Всемирной организации здравоохранения в России.